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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق طرابلس

د ب أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 4:20 ص | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 4:20 ص

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت القيادة في بيان على موقعها أمس الجمعة أن طائرة أمريكية غير مسلحة فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس أول أمس الخميس 21 نوفمبر.

وأضاف البيان أن القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث.

وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في بيانها أن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرة إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحكومة.

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