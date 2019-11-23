مدفيديف يبحث مع قاديروف اليوم إزالة الحواجز الأمنية في الشيشان

أعلن رئيس الوزراء الروسي، زعيم حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، أنه يعتزم عقد لقاء مع رئيس إقليم الشيشان رمضان قاديروف اليوم السبت؛ لبحث مسألة إزالة الحواجز الأمنية بين بعض جمهوريات شمال القوقاز في روسيا الاتحادية.

وقال مدفيديف، خلال لقاء مع نشطاء حزب "روسيا الموحدة" ردا على سؤال ممثل الشيشان بشأن الحواجز الأمنية: "يوم غد سألتقي برئيس جمهوريتكم، وسأبحث مع رمضان قاديروف هذا الموضوع"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأقر مدفيديف بأنه لا بد من إيجاد حل للوضع القائم، وأن ذلك يحتاج لعمل، وقال: "نحن نحاول المضي في هذا الاتجاه، وعلى الرغم من أن ذلك لا يتم بالسرعة التي يريدها سكان الإقليم، سواء الشيشان أو داغستان، وبعض الجمهوريات الأخرى.. لكننا نمضي قدما وسنواصل التقدم في هذا الاتجاه".

وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية قد أصدر تصريحات تدعو لإزالة حواجز التفتيش الأمني على الحدود الإدارية بين الأقاليم الروسية، إذ تتواجد هذه الحواجز بكثرة على أغلب الطرق السريعة والطرق الريفية بين جمهوريات الشيشان، وداغستان، وإنجوشيا، والتي شهدت خلال السنوات السابقة نشاطا كبيرا للتنظيمات المتطرفة والإرهابية.

وأكد رئيس جمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية أنه لا بد من العمل على "تعزيز الوحدة في القوقاز وضمن روسيا، وليس إقامة الحواجز، وذلك خلال منتدى لوسائل إعلام منطقة شمال القوقاز الفدرالية.