نقطة الانطلاقة لـ«القلم الرصاص» من «القاهرة» في عرضه الأول عالميا

ناتاليا نازاروفا: السينما الروسية ليست عنيفة بل هي انعكاس للواقع



أعقب عرض الفيلم الروسي "القلم الرصاص" للمخرجة ناتاليا نازاروفا، ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور، وأدارت الندوة أروى تاج الدين، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 41، والذي شهد نقطة الانطلاقة للفيلم في عرضه الأول عالميا.

في البداية، أعربت المخرجة ناتاليا نازاروفا، عن سعادتها بوجود جمهور في عرض فيلمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يعتبر هذا العرض الأول عالميا للفيلم.

ويعبر الفيلم عن هؤلاء الأشخاص والأطفال في ضواحي شمال سان بطرسبرج الذين يعيشون في حالة من الخوف والعنف من قبل رجال العصابات الخطيرة بهذه الضواحي.

وعن قصة الفيلم تقول المخرجة: "القصة قريبة من الواقع في روسيا؛ لأن الأطفال في تلك المناطق يتعاملون مع بعضهم البعض بشكل عنيف وصعب، وهي قصة حقيقية وأبطال العمل ليسوا جميعهم ممثلين محترفين إلا أن هناك من قام بالتمثيل من نفس القرية التي وقع عليها الاختيار".

وعن وقت العمل أجابت: "لقد استغرق العمل على تصوير الفيلم نحو شهر تقريبا، لكن التحضير كان على مدار سنة كاملة، الفيلم جزء منه واقعي جدا".

وعن الأخ الأصغر لأحد رجال العصابات، تقول ناتاليا نازاروفا: "الأخ الصغير ميتشا رجل سيئ لكنه ليس رجل خطير هو تأثر بأخيه أخطر رجل عصابات، ونرى في النهاية أنه قد تغير وكان يمنع أخيه من ضرب المعلمة وهرب وتركه بعدما قتلها".

وردا على سؤال بأن أغلب الأفلام الروسية صعبة كونها تحمل عنفا للأطفال؟، قالت لتجيب ناتاليا: "ببساطة هذا هو الواقع في تلك المناطق وهي بهذا الشكل وهذا العنف".

وتقول المخرجة ردا على سؤال لماذا لا أحد يقاوم هؤلاء: "لا أحد يستطيع أن يقف أمام رجال العصابات فالأطفال جزء من عصابات كبيرة لأنهم يخافوا من التنظيمات الكبيرة، والشرطة لا تقترب منهم".