الآلاف يعتزمون التظاهر اليوم في هانوفر دعما لحرية الصحافة

يعتزم حوالي ألفي شخص تنظيم مظاهرة في الواحدة والنصف من ظهر(بالتوقيت المحلى) غدا السبت في مدينة هانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا دعما لحرية الصحافة وتنديدا بتهديد الصحفيين.

ومن المقرر أن يلقي كل من وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، ورئيس بلدية هانوفر الجديد، بيليت أوناي (حزب الخضر) كلمة خلال الفعالية التي ينظمها الائتلاف الحاكم في الولاية تحت عنوان "التعددية بدلا من لون واحد".

وتأتي هذه المظاهرة ردا على مظاهرة أخرى يعتزم الحزب القومي الألماني اليميني المتطرف تنظيمها غدا السبت للاحتجاج على صحفيين منتقدين له.

ولم يتقرر بعد ما إذا كانت المظاهرة اليمينية التي تضم حوالي 100 شخص ستقام بالفعل أم لا، حيث لم يزل الجدل القضائي يدور حول تنظيمها حتى مساء اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت إدارة الشرطة رفضها لتنظيمها نظرا لمخاطرها المرجحة على الأمن العام.