تعليق كريستيانو رونالدو على استبعاده من قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا

أبدى كريستيانو رونالدو ردًا محيرًا أقر فيه ربما بتعرضه لمشكلات بدنية وذلك في أعقاب استبعاده من قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

يبدو أن كريستيانو رونالدو أقر أخيرًا بتعرضه لمشكلات بدنية، وذلك في أعقاب استبعاده من قائمة يوفنتوسلمواجهة أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي.

واستبعد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري رسميا من قائمة الفريق التي تستعد لخوض هذه المباراة، فاتحًا الباب أمام تكهنات كبيرة حول تفاقم المشكلات بين اللاعب البرتغالي والمدرب الإيطالي الذي استبدله أكثر من مرة.

عقب مباراة البرتغال ولوكسمبورج التي سجل فيها رونالدو هدفًا، أبدى البرتغالي عدم فهمه لسبب تكرر استبدال ساري له في المباريات، قائلًا إن حالته البدنية جيدة.

رونالدو كتب منذ قليل على إنستجرام: «أركز على التعافي جيدًا كي أعود قريبًا».

تصريحات ربما تمثل إقرارا من رونالدو بتعرضه لمشكلات بدنية، الأمر الذي اجتهد في نفيه خلال الآونة الأخيرة.