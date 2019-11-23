مورافيسكى يتعهد بتحقيق التوازن في موازنة بولندا للعام المقبل

تعهد ماتيوس مورافيسكى، رئيس وزراء بولندا، بالتمسك بخطة تقضي بتحقيق التوازن في موازنة البلاد للعام المقبل، رغم ما يبدو من تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مورافيسكى قوله فى تصريحات إذاعية إن خطة تحقيق التوازن فى موازنة الدولة لعام 2020 لأول مرة فى البلاد فيما بعد الحقبة الشيوعية "لا تزال صالحة".

وكانت الحكومة البولندية تخلت خلال الأسبوع الجاري عن خطتها بشأن إلغاء سقف مساهمات الأمن الاجتماعي، بهدف زيادة دعم الموازنة بمبلغ 5 مليارات زلوتى(3ر1 مليار دولار).

ووفق ما أوردته "بلومبرج"، لم يحدد مورافيسكي مصادر دخل بديلة، بينما ستسعى حكومته من أجل الدفاع عن الأسر فى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ولا تزال الحكومة بانتظار اقتراح من هيئة تنظيم الطاقة بالبلاد، وسوف تسعى إلى التوصل إلى آلية مناسبة للتعامل مع الوضع.

وتعتزم الحكومة " تحقيق زيادة تدريجية فى الحد الأدنى للأجور" خلال السنوات المقبلة.

وكان مورافيسكي طرح خطط حكومته خلال فترة ولايتها الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، حيث تعهد بتعزيز الاقتصاد وتنفيذ البرنامج الانتخابي الخاص بحزب القانون والعدالة الحاكم الذي ينتمي له.

وقال مورافيسكي: " هدفنا الرئيسي جعل بولندا أفضل مكان للعيش في أوروبا".