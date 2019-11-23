كلوب عن مشاركة صلاح في الأولمبياد: من قال أننا سنوافق؟

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بأنه سيتحدث إلى محمد صلاح بشأن إمكانية مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، قائلًا أنه لا يعلم إن كان المدير الفني لمصر سيطلب انضمامه.

وقال كلوب في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة: "هناك بعض المشاكل أعلم أنها ستحدث في المستقبل، من بينها أنني علمت منذ ساعة بشأن تأهل مصر للأولمبياد، يجب أن أتحدث إلى مو، لا أعلم إن كان ذلك سيحدث اليوم أو متى، من قال أنهم سيطلبون مشاركته؟ هل هناك مدرب قال ذلك؟ هل تعلم إن كنا سنوافق على ذهابه؟ أنا لا أعلم ذلك."

ثم انتقل للحديث عن إمكانية إجراء جراحة لصلاح بسبب إصابة الكاحل: "لا، هو ليس بحاجة لجراحة، الأمر بدأ أمام ليستر سيتي، ثم بدأ في التحسن، لكن الأمر عاد من جديد أمام مانشستر سيتي."

وتابع: "هو ليس بالشيء الخطير، لكن على المدى القصير يجب التعامل مع الأمر بشكل جيد، المباريات متقاربة، سوف نرى، لقد تدرب بشكل كامل مساء الخميس، لكن علينا أن نرى كيف سيكون الأمر مستقبلًا."

وتأهل المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو، وأصبح من حق الفريق استدعاء 3 لاعبين فوق السن الأولمبي خلال منافسات كرة القدم التي ستقام في الصيف المقبل.