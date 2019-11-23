لا تزال موجة الجفاف فى جنوب إفريقيا على أشدها لتفتك بالمراعي والمزارع وتترك الجميع في مجاعة قاتمة، لا تفرق بين أبيض وأسود بل لم تفرق بين الإنسان والحيوان فالكل في الجوع سواء.

وترصد "أسوشييتد برس" ملامح الأزمة الأخيرة ذات الأبعاد المأساوية على حياة المزارعين وكل سكان المناطق الشمالية بدولة جنوب إفريقيا.

وحول الطريق الترابي المؤدي لمدينة فاسبورج يبدو للناظرين العديد من الحقول الخاوية على عروشها، والتي كانت مصدر عيش لآلاف السكان، بينما تظهر على جانب الطريق لافتات تحذيرية للسائقين للانتباه لعدم صدم قطعان الماشية، ولكن في الواقع لم تعد هناك قطعان في المكان.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن موجة الجفاف الأخيرة أصابت 11 مليون شخص بخطر المجاعة في دول زيمبابوي وموزمبيق وأجزاء من شمال جنوب إفريقيا وتحديدا ولاية كيب.

ويصف المزارع لوي فان، المأساة التي أحلت به حينما فقد أكثر من 400 خروف و500 غزال سبرينج بوكس في موجة الجفاف، بأنها "كارثية، ولم ير مثلها طوال 4 عقود".

ويضيف بينما تنهمر دموعه، أن معظم ماشيته إما تموت جوعا أو ذبحا؛ لتخفيف الحمل وإتاحة المزيد من العلف لبقية الماشية.

ويقول لوي إن لديه 2 من أصدقائه أقدما على الانتحار لعدم قدرتهما على توفير حوائجهما، مضيفا: "علينا التحلي بالإيمان والأمل وإلا فلن نعيش". وأوضح أنه يعتمد على أموال التبرعات للإبقاء على ما لديه من ماشية.

وبحسب اتحاد مزارعي جنوب إفريقيا، فإن ولاية كيب تحتاج ما مقداره 28 مليون دولار للتعافي خلال الأشهر القادمة، ولتغطية الأضرار الواقعة بـ15 ألف مزرعة، وقد أنفقت الحكومة مليوني دولار منهم.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنه من بين 5 مواسم سابقة، لم يمض سوى واحد فقط ممطر بشكل طبيعي في جنوب إفريقيا.

وأما جترودا بافل، فهي اضطرت لجعل مواشيها من الخراف يأكلوا من طعام الأسرة لعدم وجود علف كافي ولا مراعي خصبة ولكن النظام الغذائي الجديد أدى لوفاة النعجة الأم، وبينما تتحدث بافل لـ"أسوشييتد برس" علمت بموت خروف آخر لديها.

ويذهب أطفال الولاية كل يوم للمدرسة ببطون خاوية ليقفوا في طابور الإفطار الذي لن يتناولوا غيره في الأغلب وهو مكون من حبات الذرة والشوربة والخضراوات في برنامج غذائي تدعمه الحكومة، حيث يقول أحد المدرسين بالمدرسة إن تلك المبادرة أنقذت كثيرا من الأطفال الذين لا يملك أولياء أمورهم طعاما كافيا لهم في البيت.

وفي منطقة كيمبرلي، يقف مسئولو الحكومة لتوزيع الإعانات المالية على المزارعين لشراء الأعلاف، ولكن المزارع جان وزميله مارشينس لن يتمكنا من الحصول على حصة من المال؛ لذلك سيعتمدان بشكل إضافي على ما يتشاركانه مع مزارعين آخرين من العلف.

وفي كيمبرلي، يحضر القس جاجو هيمانز وسط المزارعين لإعطائهم مواعظ دينية للحفاظ على حالتهم النفسية، حيث يقول لـ"أسوشييتد برس"، إن الأزمة الأخيرة جعلت الجميع يتحطمون شعوريا وإيمانيا.

جدير بالذكر أن العديد من المزارعين تخلوا عن تأميناتهم الصحية لتوفير نفقات على مواشيهم. وعلى المزارعين الصبر قليلا الفترة القادمة؛ إذ تقول كرستين إينجل المختصة بتحليل المناخ في هيئة الأرصاد الجنوب إفريقية إن موجة الجفاف ستستمر خلال الـ3 أشهر المقبلة.