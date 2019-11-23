نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية التحالف بين واشنطن وإقليم كردستان

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال لقائه برئيسي الإقليم نيجيرفان بارزاني والحكومة مسرور البارزاني اليوم /السبت/، أهمية التحالف بين واشنطن وإقليم كردستان العراق.

وقالت حكومة إقليم كردستان - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الليلة - إن نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة استقبلا في أربيل نائب الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، مضيفة أنه "جرى خلال الاجتماع- الذي حضره نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وعدد من المسؤولين- تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة.

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار ويحقق المصلحة العامة للعراق وعموم المنطقة، ونقل البيان عن نائب الرئيس الأمريكي تأكيده أهمية على دور الكرد كحلفاء مهمين لواشنطن في المنطقة.

وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت عن وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى أربيل، وعقد لقاءات مع مسئولين بالحكومة،كما أعلنت وصول بنس -في وقت سابق- إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، حيث تتمركز قوات أمريكية.