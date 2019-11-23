تطبيق «يونيسيف» للتواصل الاجتماعي يلقى رواجا في كوت ديفوار

وصل عدد مستخدمي برنامج (يو.ريبورترز) الاجتماعي الذي طورته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لتحسين مشاركة المواطنين وتعزيز التغيير الإيجابي في كوت ديفوار إلى مليون مشترك؛ الأمر الذي جعلها ثاني دولة تتخطى حاجز المليون مشترك وأول دولة فرانكوفونية (ناطقة بالفرنسية) من حيث عدد مستخدمي البرنامج على مستوى 70 دولة في العالم.

وكان مجلس الوزراء في كوت ديفوار اعتمد برنامج (يو- ريبورترز) في عام 2016 بغرض السماح للشباب بالتعبير عن آرائهم بحرية تامة في شتي المجالات، ويسمح البرنامج الذي يمكن المشاركة فيه عبر الرسائل القصيرة أو تطبيق فيسبوك ماسنجر للشباب بالحصول على معلومات والتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية عن طريق استطلاعات رأي نصف شهرية.

ومنذ إطلاقه في عام 2017 عرض البرنامج 90 استطلاعا للرأي تناول خلالها موضوعات شتي منها العمل والتعليم والصحة وشارك في المتوسط فيها 40 ألف شاب، كما يسمح البرنامج للمشاركين فيه بالحصول على معلومات متعددة بفضل 30 مركزا للمعلومات متاحة في أي وقت من اليوم.