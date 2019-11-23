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صادق كلب في جنوب أفريقيا ذكر زرافة صغير تُرك وحده بعد ولادته، وجرى إنقاذه، ثم نقله إلى دار أيتام محلية.

ووصل ذكر الزرافة الذي يدعى "جاز" إلى ملجأ حيوانات "ذي راينو - وحيد القرن" بعد أيام فقط من ولادته، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان مزارع عثر عليه في البرية، ضعيفا ومصابا بالجفاف، واستدعى مركزا للمساعدة.

وسرعان ما بدأ الكلب هانتر المقيم في دار الأيتام في رعاية القادم الجديد.

وقالت جاني هيردين، العاملة بالدار، إن صداقة نشأت بينهما على الفور، مضيفة أن ذكر الزرافة الوليد تم حقنه بمحلول لمعالجة الجفاف، وقد تحسنت حالته كثيرا، ويتم إطعامه لبنا، وهو يحاول تناول أوراق الأشجار.

واختمت: "ربما في القريب سيتمكن من العودة لموطنه"، وفقا لما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".