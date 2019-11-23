محافظ البنك المركزي التايلاندي يحذر من اللجوء للفائدة السلبية

ذكر محافظ البنك المركزي التايلاندي فيراتاي سانتيبرابهوب، أن البلاد ليس بإمكانها التوسع كثيرا في السياسة النقدية، فيما حذر من تطبيق نظام أسعار الفائدة السلبية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن فيراتاي قوله للصحفيين اليوم السبت خلال زيارة لدولة لاوس: "يجب ألا تكون معدلات الفائدة الرئيسية سلبية نظرا لأنها سوف تتسبب في كثير من المشاكل الهيكلية".

وخفض بنك تايلاند اسعار الفائدة الرئيسية أوائل الشهر الجاري إلى معدل قياسي، وهو ثان خفض خلال 3 أشهر، وسهل قواعد تدفق رؤوس الأموال لوقف ارتفاع قيمة العملة المحلية. يشار إلى أن البات يسجل افضل اداء في المنطقة بعدما ارتفاع قيمته بأكثر من 9% أمام الدولار العام الماضي.

وقال محافظ البنك إن الزيادة الأخيرة يمكن أن تدفع العملة لأبعد ما تنص عليه القواعد الاساسية، ومن المحتمل أن تصبح أكثر تقلبا.

وشكلت زيادة قيمة البات والحرب التجارية الصينية الأمريكية ضغطا على الاقتصاد التايلاندي الذي قال المجلس الاقتصادي الوطني إنه سوف ينمو بنسبة 6ر2% العام الجاري، وهي أبطأ وتيرة منذ 2014.

كان معدل التضخم الذي بلغت نسبته 11ر0% في أكتوبر الأقل منذ يونيو 2017، أي أقل من النسبة السنوية المستهدفة للبنك المركزي البالغة التي تتراوح ما بين 1% - 4%.

وقال وزير المالية أوتاما سافانايانا أوائل الشهر الجاري إن البنك المركزي اقترح خفض معدل التضخم للعام المقبل من أجل إدارة السياسة النقدية بشكل أفضل.

تدرس حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية بحلول نهاية العام، علاوة على حزمة تحفيز بقيمة 10 مليار دولار مررتها في أغسطس.