المرشح الرئاسي الجزائري تبون: سأعمل على مراجعة الدستور وقانون الانتخابات خلال 4 أشهر

أكد المرشح الرئاسي الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم السبت، أنه سيعمل على القضاء نهائيا على أزمتي السكن والبطالة وتسليم الراية للشباب ومراجعة الدستور وقانون الانتخابات، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وجدد تبون - في تجمع انتخابي له اليوم بولاية باتنة (شمال شرق) - التزامه بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات خلال الأربعة أشهر الأولى من فترته الرئاسية في حال ما اذا انتخبه الشعب ؛ بهدف تحقيق التغيير وتسليم الراية للشباب".. متعهدا بوقف توغل المال في الانتخابات والحياة السياسية..لافتا إلى أن استعمال المال في الانتخابات أسهم في تهميش فئة الشباب والكفاءات الوطنية في الساحة السياسية.

وشدد على مواصلة محاسبة العصابة (مصطلح يطلق على الدائرة المحيطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة) التي نهبت المال العام .. قائلا : "تعرضت لمؤامرة من طرف هذه العصابة سنة 2017 وهي تواصل نفس المؤامرة في 2019 ".

ولفت تبون إلى أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 بندا يهدف إلى تقوية الوحدة الوطنية ومحاربة التزوير بالإضافة إلى تغيير السلوكيات وفتح مشاكل كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها.

واعتبر أن الانتخابات كفيلة بتحقيق التغيير وهي وسيلة يمارس بها الشعب سيادته كما تنص عليه المادتان 7 و8 من الدستور التي طالب بها الحراك الشعبي..داعيا إلى ضرورة احترام أراء الأطراف غير المقتنعة بإجراء الانتخابات..ومشيرا إلى أن الصندوق هو الفاصل بطريقة ديمقراطية..محذرا من خطورة المراحل الانتقالية على مستقبل البلاد.