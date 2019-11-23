الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدات طارئة لأفغانستان

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي خصص 40 مليون يورو مساعدات طارئة لأفغانستان؛ ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات هذا العام إلى 77 مليون يورو بسبب تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان نقلته وكالة "باجفاك" الأفغانية - أن المبلغ المخصص يستهدف قطاعات الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمياه وحماية الأطفال والنساء.. مشيرا إلى أن 80 % من إجمالي المساعدات تذهب مباشرة إلى أفغانستان، مع تقسيم الباقي بين إيران وباكستان، حيث تستضيف الأخيرة ستة ملايين لاجئ أفغاني.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة المجموعات المهمشة من الأفغان، والمواطنين الذين يعانون من آثار الفيضانات المدمرة.