وزيرة السياحة تعقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشاودهاري» العالمية

خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد الذي عُقد خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر الجاري بالعاصمة الصينية بكين.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعا مع رجل الأعمال النيبالي، نيرفانا تشاودهاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري العالمية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة ومجموعة تشاودهاري في مجال الاستثمار السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة.

واستهلت الوزيرة الاجتماع بالإشارة الي الزيادة التى تشهدها الحركة السياحية الوافدة الي مصر من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة في أعداد السائحين، وموضحة أن هذه الأرقام تعكسها الإيرادات التي تحققت في العام المالى 2018- 2019 والتى بلغت 12.6 مليار دولار وهي أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

وأكدت على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بقطاع السياحة الذي يساهم بـ15% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتة إلى أن الدولة أصبحت تنظر الى قطاع السياحة من منظور اقتصادي، وموضحة أن هذا القطاع يعد من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي وفي خلق فرص عمل.

وأشارت إلى أن الهدف الأشمل لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018، هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وقالت إن وزارة السياحة المصرية نجحت في تغيير النظرة الى القطاع، فالسياحة ليست مجرد أرقام، السياحة صادرة خدمية، مشيرة إلى أن قطاع السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في اقتصاديات الدول، فهو يساهم في 10% من الناتج المحلى الاجمالى العالمى ويوفر 1/10 من كل فرصة عمل، و1/5 من كل فرصة عمل جديدة يوفرها هذا القطاع الهام.

من جانبه، أشار رجل الأعمال النيبالي، نيرفانا تشاودهاري، والرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري إلى أن المجموعة تولى السوق المصري أهمية كبيرة، لافتا إلى تطلع المجموعة للاستثمار في الفنادق في مصر خاصة في القاهرة، وذلك في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من كافة دول العالم.

وقال إن المجموعة تمتلك ما يقرب من 136 شركة تعمل في مجالات مختلفة، والشركة المتخصصة في مجال الضيافة تدير حوالي 82 فندقا ومنتجعا حول العالم في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة المحاور الخمسة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري، وذلك من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري كإطار للسياسات العامة.

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكافة شركاء المهنة، وأضافت أن القطاع الخاص يمثل 98% من قطاع السياحة المصرى.

وأوضحت أنه عندما بدأت الوزارة فى خطوات الإصلاح وضعت نصب أعينها عنصرين غاية في الأهمية لرفع تنافسية قطاع السياحة؛ وهما: الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، من خلال التدريب الفني والمهني المؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة، والعنصر الثاني هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية وخاصة الفندقية لتنافس مثيلاتها العالمية، وفي هذا حرصت وزارة السياحة على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية.

وأشارت المشاط إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، وقد تضمنت المعايير الجديدة إلى جانب تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة، لتتماشى مع مثيلاتها العالمية، إضافة معايير جديدة لأول مرة لتصنيفات الفنادق المصرية ومنها معايير لمخيمات السفاري.

وتمت إضافة معايير لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والتراثية والشقق الفندقية، موضحة أنه عند وضع المعايير الجديدة تم مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة.