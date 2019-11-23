وافق مجلس الشيوخ البوليفي اليوم /السبت/ على حرمان الرئيس السابق ايفو موراليس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن مجلس الشيوخ أقر مشروع قانون ينص على حرمان كل من تولى منصب الرئاسة لفترتين متتاليتين من الترشح فى الانتخابات الرئاسية فى بوليفيا والتى لم يتحدد موعدها .

ويرى المراقبون أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعتبر خطوة هامة على طريق تهدئة الأوضاع في بوليفيا عقب أعمال العنف التي شهدتها البلاد إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 20 أكتوبر الماضي، وأعلن فيها موراليس فوزه بفترة رئاسية جديدة؛ مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مصرع 32 شخصا على الأقل واضطر موراليس بعدها إلى إعلان استقالته فى العاشر من الشهر الجارى واللجوء الى المكسيك .

ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون - الذى حظى بموافقة مجلس الشيوخ - الى المجلس الادنى فى البرلمان البوليفى للتصويت عليه .