هيئة الأوقاف تقرر سحب 12 وحدة سكنية مخالفة في الوادي الجديد

أكد محمد يوسف محسب مدير فرع هيئة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أن الهيئة قامت بسحب 12 شقة من المستأجرين المخالفين لشروط التعاقد المبرمة بينهم وبين الهيئة.

وأضاف محسب -في تصريحات اليوم /السبت/- أن الوحدات السكنية المخالفة قام أصحابها بتأجيرها من الباطن بالمخالفة لشروط التعاقد وبالمخالفة أيضا لشروط دعم صندوق التمويل العقاري، موضحا أن هذه الشقق حصل عليها المستأجرين من خلال قرعة علنية تمت بكل شفافية وكان من أهم شروطها عدم امتلاك الوحدة السكنية وحظر بيعها أو تأجيرها من الباطن.

ولفت مدير فرع هيئة الأوقاف إلى أن الهيئة وافقت على تمليك الوحدات السكنية للمواطنين بمركزي الخارجة والداخلة بعد تثمينها من قبل لجنة مشكلة من الهيئة وإعلان الأسعار أمام المواطنين وذلك تسهيلا عليهم، مشيرا إلى أن هناك إمكانية تقسيط أسعار هذه الوحدات.