«الأوروبى لإعادة الإعمار»: مصر نجحت فى تحسين الإطار التشريعى للاستثمار

شاكرابارتى: «بنبان» مشروعى المفضل وسنكرره فى دول أخرى بالعالم

أكد رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتى، أن مصر لديها تجربة ناجحة فى تحسين السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، الأمر الذى جعل منها السوق الأولى للبنك فى شمال إفريقيا، موضحا أن حجم استثمارات البنك فى إفريقيا يبلغ 12 مليار يورو تحظى مصر بنصيب الأسد منها.

وقال شاكرابارتى ــ فى كلمته خلال جلسة (إفريقيا: تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص) أمس السبت ضمن فاعليات منتدى إفريقيا 2019 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن البنك يسعى لتعميم تجربته الناجحة فى مصر مع دول إفريقية أخرى.

وأوضح أن البنك لديه منظور مختلف فى التمويل حيث «يضع المشروعات على الأرض ويعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذها»، كما يعمل البنك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إليها أيا كان موقعها، وهو ما دفعه للوجود فى مختلف المدن والمحافظات المصرية ولم يقتصر على القاهرة.

وأشار شاكرابارتى إلى أن البنك بدأ أخيرا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بالعملة المحلية لتخفيف عبء التعامل بالعملة الأجنبية عنها، ومن ثم الإسهام فى إنجاح تلك المشروعات الهامة للاقتصاد القومى.

من جانبه قال شاكرابارتى، إن مشروع بنبان فى مصر، الذى شارك البنك فى تمويله والتجهيز له، منذ البداية «يعتبر نموذجى المفضل والناجح»، مؤكدا أن البنك يعتزم تكرار هذا النموذج فى دول أخرى من العالم.

وأضاف شاكرابارتى، خلال مشاركته فى المؤتمر أمس أن البنك قدم تمويلا بقيمة ١٢ مليار يورو فى إفريقيا، معظمها فى مصر، ٧٠٪ منها تذهب إلى القطاع الخاص.