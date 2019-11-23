لوفرين: صدارة الدوري الإنجليزي لا تشغلنا

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أكد ديان لوفرين، لاعب نادي ليفربول أن فريقه لا يفكر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل استئناف المنافسات يوم السبت بمواجهة كريستال بالاس.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، عقب الفوز 3-1 على مانشستر سيتي.

وقال لوفرين لموقع ليفربول :"من المهم الاستمرار حيث توقفنا، داخل الملعب لا نفكر في فارق النقاط، والأمر يتعلق فقط بالفوز في المباريات الواحدة تلو الأخرى".

وأضاف :"لا نفكر فيما سيحدث خلال شهرين أو ثلاثة، وتركيزنا فقط على مواجهة كريستال بالاس. هذا هو عملنا، وما ينبغي علينا القيام به. أعتقد أننا الآن أكثر خبرة وتعلمنا الكثير".

وأكمل :"كل لاعب يركز فقط على نفسه وعلى لعبه وعلى الكرة. الأمر بسيط للغاية. يتعلق الأمر بتدريب عقلك".

وتابع الكرواتي قائلًا :"نحن نعرف ما نريد وما يمكننا تحقيقه. الظهور في نهائي دوري الأبطال موسمين متتاليين يقول الكثير عنا وعن مدى تعطشنا".

وعن مواجهة كريستال بالاس، علّق لوفرين قائلًا :"نعرف مدى صعوبة الذهاب إلى هناك. ربما في الوقت الحالي هم ليسوا في أفضل حالاتهم، لكن هذا لا يعني أي شيء".

وأتم :""ندرك جيداً ما هم قادرون على فعله، ولكننا نعرف أيضاً من نحن وما يمكننا فعله. سنركز فقط على أنفسنا، ونحاول الحصول على النقاط الثلاث".