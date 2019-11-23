 محافظ الإسكندرية يكرم منى مجدلاني الحاصلة على الوسام الوطني الفرنسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الإسكندرية يكرم منى مجدلاني الحاصلة على الوسام الوطني الفرنسي

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 7:24 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 7:24 م

كرم محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت، منى مجدلاني استشاري نظم تعليم وتدريب والحاصلة على وسام " السعفات الأكاديمية" وهو وسام وطني فرنسي يمنح للأكاديميين المتميزين والشخصيات البارزة عالميا في الثقافة والتعليم .

وهنأ المحافظ منى مجدلاني، ومنحها درع محافظة الإسكندرية تقديرا لها ولجهدها وتميزها في مجالها.

الجدير بالذكر أن وسام السعفات الأكاديمية قد أنشأه الإمبراطور نابليون الأول لتكريم البارزين من أساتذة جامعة باريس، ثم اتخذ صورته الحالية بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الفرنسي رينيه كوتي في 4 أكتوبر 1955.

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