الصين تؤكد أهمية تعزيز مجموعة العشرين للتعددية وتحقيق التنمية السليمة للاقتصاد العالمي

قال وزير خارجية الصين "وانغ يي" إن مجموعة العشرين، بوصفها منبرا رئيسيا للتعاون الاقتصادي الدولي، ينبغي أن تسهم بشكل رئيس في تعزيز التعددية وتحقيق التنمية السليمة للاقتصاد العالمي.

وأضاف وانغ – في كلمة ألقاها أمام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناجويا اليابانية اليوم السبت، أن الزخم الاقتصادي العالمي تأثر سلبا مع تزايد المخاطر وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار وبروز الانفرادية والحمائية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة ذلك.

واعتبر وانغ – وفقا لوزارة الخارجية الصينية - أن التعددية هي المفتاح الرئيس لحل القضايا العالمية، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون التعددية أساسا لدعم السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، والدفاع عن العدالة وتعزيز المنفعة المتبادلة لاسيما وأن العلاقات الدولية يحكمها القانون الدولي والمعايير الأساسية المعترف بها عالميا.