قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده تؤيد مجموعة الـ20 في إعطاء الأولوية للشؤون الأفريقية وتدعيم الجهود المبذولة لمساعدة أفريقيا على تخطي عقبات التنمية والخروج من "فخ التخلف الإنمائي" على حد وصفه، مؤكدا في الوقت نفسه دعم بلاده للسعودية في استضافة قمة مجموعة الـ20 العام القادم.

وأضاف وانغ - في تصريحات خلال حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 في /ناجويا/ باليابان اليوم /السبت/ وفقا لوزارة الخارجية الصينية - أن الصين تؤيد مجموعة الـ20 في دعم الجهود المبذولة لمساعدة أفريقيا على تخطي عقبات التنمية الثلاث، وهي: البنية التحتية السيئة، ونقص المواهب، ونقص الأموال، وحل المشكلات المعيشية المتمثلة في التوظيف والغذاء والملبس والصحة، حتى تستطيع إفريقيا الخروج من "فخ التخلف الإنمائي" وتحقيق تنمية مستدامة لنفسها.

وتابع: إن الصين لم تدخر جهدا في مساعدة أفريقيا على التنمية، مسترشدة بفكرة الإخلاص والنتائج العملية والتقارب وحسن النية ومبدأ دعم العدل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة، معربا عن أمل بلاده في أن تفي الدول المتقدمة أيضا بالتزاماتها تجاه إفريقيا.

وأوضح أن قلة التمويل هي أكبر تحد يواجه التنمية الأفريقية، مع وجود فجوة في استثمار البنية التحتية سنويا تقدر بـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية الصينية في أفريقيا توفر أكثر من 50 مليار دولار من العائدات سنويا.

ولفت إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة لقضية الديون، وتساعد الدول الأفريقية بنشاط لتحسين قدرتها على إدارة الديون، وتوفر الدعم الضروري لها خلال مواجهتها الصعوبات، وأن الجانبين حققا تقدما إيجابيا في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق بجودة عالية.

وشدد على أن مبادرة الحزام والطريق تتوافق مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 واستراتيجيات التنمية للدول الأفريقية، وتشكل تضافرا قويا لدعم التنمية المشتركة.

ونوه إلى أن الصين ساعدت أفريقيا في بناء أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق وأكثر من 6 آلاف كم من السكك الحديدية وعدد كبير من المكتبات والمدارس والمستشفيات والمنشآت المعيشية الأخرى في أنحاء القارة، ودعم التنمية المحلية بشكل كبير، فيما تم تطبيق أكثر من نصف خطط العمل في إطار "المبادرات الثماني الكبرى" ودعم التمويل التي تم الإعلان عنها في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي العام الماضي.

وحول اتفاقية باريس للتغير المناخي، قال وانغ إن الصين تدعم مجموعة الـ20 في توفير قوة دافعة سياسية للاتفاقية، ومستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق نتائج إيجابية في الدورة الـ25 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وجعل الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في ميثاق التنوع البيولوجي الذي يعقد العام القادم، اجتماعا ناجحا.

وأكد أن الصين تدعم السعودية في استضافة قمة مجموعة الـ20 العام القادم ومستعدة لدعم التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف، بهدف الإسهام بالمزيد من الطاقة الإيجابية لممارسة التعددية وتحسين الحوكمة العالمية وبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.