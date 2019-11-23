صندوق النقد الدولي: محادثات إقراض أوكرانيا مستمرة

ذكر صندوق النقد الدولي أن المحادثات حول منح أوكرانيا قرضا جديدا سوف تستمر بعد أن غادرت بعثة من المؤسسة كييف دون التوصل إلى اتفاق.

وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن اليوم السبت في بيان: "أحرزت البعثة شوطا واسعا من التقدم في المناقشات حول السياسات والإصلاحات التي يمكن أن يعزز برنامجا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك سياسات القطاعات النقدية والمالية، فضلا عن الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعزيز سيادة القانون، وزيادة النمو الاقتصادي"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وتسعى أوكرانيا إلى برنامج جديد بقيمة حوالي 5 مليارات دولار.

وساهمت مساعدات صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة في دعم الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب إلى السندات المحلية للحكومة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة شرقي أوروبا.

ويروج الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإصلاحات صديقة للسوق، وتعزيز النمو الاقتصادي إلى ما لا يقل عن 5 % سنويا وتحرير بيع الأراضي الزراعية في واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.