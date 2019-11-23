سامح شكري: مؤتمر إفريقيا 2019 فرصة واعدة للاستثمار في القارة



أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بمؤتمر إفريقيا 2019، المنعقد حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن «مؤتمر إفريقيا 2019 يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية».

وأضاف أن «هذا المؤتمر سيكون فرصة كبيرة وواعدة للمشاركين وجميع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص للاستثمار في تنمية القارة الإفريقية، والاستفادة من الفرص المتاحة بها».

وانطلقت أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، تحت عنوان «استثمر في إفريقيا»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين.