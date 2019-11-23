 احتجاز مراهقين اثنين لإطلاق النار على قطارين في هولندا - بوابة الشروق
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احتجاز مراهقين اثنين لإطلاق النار على قطارين في هولندا

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
د ب أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 5:00 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 5:00 م

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، احتجاز مراهقين اثنين في الـ15 من العمر يُزعم قيامهما بإطلاق النار على قطار ركاب في البلاد.

وتهشمت نوافذ قطارين خلال الواقعة التي حدثت مساء أمس الجمعة دون إصابة أحد من الركاب.

وتحدث الركاب عن سماع صوت مدو مرتفع قبل دخول محطة بريدا بجنوب البلاد، وظهرت كسور على العديد من الألواح الزجاجية، ولكن لم تتأثر سوى الطبقات الخارجية من النوافذ، فيما ظلت الطبقات الداخلية سليمة.

وقالت الشرطة إن أحد القطارين تمكن من مواصلة التوجه إلى أيندهوفن بالنوافذ التي لحقت بها أضرار.

وبمساعدة الشهود، تعرفت الشرطة على المراهقين اللذين كانوا بحوزتهما مسدسات تطلق كرات فولاذية، وتحقق الشرطة في كيفية حصولهما على الأسلحة.


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