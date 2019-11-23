كوريا الجنوبية واليابان تعقدان أولى محادثاتهما بعد قرار سول تأجيل موعد إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية

عقدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج ها ونظيرها الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم السبت، محادثات ثنائية على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة دول العشرين، المُنعقد في مدينة ناجويا اليابانية، وذلك بعد يوم واحد من قرار سول تأجيل موعد إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو.

وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم أنه من المتوقع أن يبحث الطرفان إمكانية عقد لقاء قمة بين الرئيس الكوري مون جاي إين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش القمة الثلاثية المُنتظر أن يجريها الزعيمان مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان الصينية الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي قرر تعليق انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو وسط ضغوط أمريكية على سول للبقاء في الاتفاق، باعتباره أداة حاسمة لتعزيز تعاونها الأمني الثلاثي مع الحلفاء الآسيويين.

وتوٌج هذا القرار الدراماتيكي أسابيع من الجهود الدبلوماسية بين سول وطوكيو وواشنطن لمنع انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية، الذي كان من المقرر أن يحين في منتصف ليل أمس الجمعة ما لم تتخذ سول القرار.