 وفد دولي يتفقد أوضاع لاجئي جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض السودانية - بوابة الشروق
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وفد دولي يتفقد أوضاع لاجئي جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض السودانية

أ ش أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 10:34 م

تفقد وفد من المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، برئاسة مساعد المفوض السامي للعمليات الإنسانية جورج وليم كولن ، معسكرات اللاجئين من دولة جنوب السودان في مدينة السلام، في ولاية النيل الأبيض ، جنوب السودان.

وقال محمد التهامي معتمد معتمدية اللاجئين بالولاية إن تلك الزيارة مهمة لأنها تضم وفدا عالي المستوى من المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، لافتا إلى أن الوفد اطلع على التحديات التي تواجه المعسكرات من حيث الإيواء والغذاء والصحة والتعليم.

من جانبه ، قال مساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين إن الهدف من الزيارة هو التعرف على المشاكل الإنسانية والاجتماعية للاجئين ومستوى التعاون بين حكومة السودان ، ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء في تقديم الخدمات وتوفير الحماية لهم ، مضيفا "يجب أن نعمل جميعا لإيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات".


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