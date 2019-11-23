نواب بـ«النقل والإسكان»: تأمين الطرق ضد السيول أولويات عملنا فى الفترة المقبلة

عبدالواحد: زيارات ميدانية وتفعيل الدور الرقابى والمتابعة لمواجهة «الطوارئ».. وقرقر: هدفنا التصدى للمخاطر بشكل استباقى وننتظر من الحكومة خططا ناجحة

أكد أعضاء بلجنتى الإسكان والنقل فى مجلس النواب، أن تأمين الطرق ضد السيول، يأتى على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحين فى تصريحات لـ«الشروق»، كيفية التحرك لتقصى درجة الاستعداد والتأهب الحكومى، لمنع تكرار أزمات غرق الشوارع والميادين الرئيسية.

وقال رئيس لجنة النقل فى البرلمان هشام عبدالواحد، إن النواب سيوجهون طاقاتهم خلال الفترة المقبلة للتأكد من توافر استعدادات مواجهة التقلبات المناخية الحادة، لافتا إلى عقد اجتماع مع المسئولين فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تدشين الزيارات الميدانية اللازمة فى هذا الشأن، مع تفعيل الدور الرقابى والمتابعة المستمرة لمواجهة أى طوارئ قد تصيب الطرق جراء الظروف المناخية المتقلبة

وتابع عبدالواحد: أن النواب شاركوا على مدار الفترة الماضية فى كل الاجتماعات التى عقدت لمناقشة الأمر، قائلا: «دخلنا كطرف مشترك فى اللجنة التى يترأسها وكيل المجلس سليمان وهدان، لتلافى غرق الشوارع والميادين مرة أخرى بسبب الأمطار، ولدينا أجندة عمل خلال الفترة المقبلة، ستشمل مزيدا من الخطوات لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أى طوارئ»، لافتا إلى أنه جارٍ التنسيق مع لجان المجلس المعنية بهذا الأمر مثل «الإدارة المحلية»، والوزارات المختصة بوزارتى التنمية المحلية والإسكان.

وأضاف: «أنه يجرى حاليا دراسة عقد زيارات ميدانية لشبكة الطرق على مستوى الجمهورية، والتركيز على الطرق المعرضة منها لأخطار السيول بشكل مباشر، وإعداد التقارير والتوصيات اللأزمة عن كيفية تأمينها.

من جهته، قال عضو لجنة الإسكان وحيد قرقر، إن النواب يصرون على ضرورة تلافى المشكلات التى وقعت بسبب هطول الامطار، والتى سببت خسائر ليست بالهينة، لافتا إلى تأكيد اللجنة خلال الفترة المقبلة، الاضطلاع على كل ما هو منوط لعدم تكرار تلك الأزمات، موضحا أن الأعضاء صاغوا أكبر قدر من طلبات الإحاطة والأدوات البرلمانية لذلك، حيث تم رفعها لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بهدف للتصدى لأى حالات إهمال بشكل استباقى مع رفع درجة الاستعداد.

وأوضح قرقر: أن لجنة النقل نظمت أكثر من جولة ميدانية ناجحة على الأماكن لحق بها ضرر، كما ستواصل جولاتها خلال الفترة المقبلة، للاطمئنان على الطرق المواجهة للسيول، مشددا على ضرورة أن يجد النواب من الحكومة خططا ورؤى ناجحة للتعامل مع الأمر.

يشار إلى أن لجنة النقل بالبرلمان، نظمت عددا من الزيارات الميدانية خلال دور الانعقاد الماضى «الرابع»، شملت أهم الطرق والميادين الرئيسية والموانئ، بالإسكندرية والدخيلة، وجنوب سيناء، مثل طريق «شرم الشيخ / دهب»، و«سعال/ كاترين».