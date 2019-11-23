وزراء خارجية مجموعة العشرين يتفقون على إصلاحات ملحة لمنظمة التجارة العالمية

صرح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم السبت، بأن وزراء خارجية مجموعة العشرين للاقتصاديات الكبرى اتفقوا على إجراء إصلاحات ملحة في منظمة التجارة العالمية، وذلك وسط حرب متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.

وقال موتيجى، الذى يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد فى ناجويا وسط اليابان - خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (مانيتشي) اليابانية على موقعها الإلكتروني - "إن المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة (اَسيا - المحيط الهادي) يجب اختتامها من جانب كل الدول الـ16 الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند".

وأضاف "بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوض الآن، تشارك مجموعة العشرين الرأي القائل إنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية".

وناقش وزراء الخارجية، خلال الاجتماع، إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تقوم المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، بتحسين نظامها الخاص بتسوية المنازعات، وهي نقطة تم التطرق إليها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمتهم في أوساكا خلال يونيو الماضي.

وتسعى الولايات المتحدة واليابان إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، للتعامل مع التغيرات في الاقتصاد العالمي لضمان تجارة دولية شفافة ومفتوحة، مستهدفين بذلك ممارسات الصين غير العادلة المزعومة في قطاعي التجارة والاستثمار.

ولم يشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع مجموعة العشرين، ما يعكس عدم اهتمام واشنطن بحوار متعدد الأطراف بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.