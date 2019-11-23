انخفاض عملة بيتكوين الرقمية وارتفاع عملة الريبل على منصة بيتستامب للتعامل الرقمي

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 4 ر بالمئة منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و 315 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة ريبل سجلت ارتفاعا بنسبة 9 ر بالمئة ليصل سعرها إلى 23 سنت .وتقل قيمة عملة ريبل الآن بنسبة 93 بالمئة عن سعرها المرتفع الذى بلغته في الرابع من يناير عام 2018 .وسجلت العملة انخفاضا بنسبة 33 بالمئة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن .

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.6 % حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف ومئة واثنين دولار وسبعة الآف و358 دولار . وهي تقل حاليا بنسبة 63 % عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

وسجلت عملة إثريوم المشفرة ارتفاعا بنسبة 0.7 % إلى 154 دولار.

وارتفعت كذلك قيمة عملة لايتكوين بنسبة 0.3 % لتصل إلى 48 دولار .