أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه يوفر كل الدعم لحسام البدري لقيادة المنتخب الوطني الأول، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يرفض التدخل في اختيار شوقي غريب للعناصر فوق السن المنتظر مشاركتها في الأولمبياد.

وقال الجنايني في تصريحاته عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "كل الدعم لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، سنسانده طوال الفترة المقبلة، وأرفض تمامًا كل ما قيل، ولا صحة للأخبار التي تم الترويج لها مؤخرًا."

وواصل: "المنتخب المصري في الفترة الماضية مر بفترة استئنائية، سواء بسبب الإصابات، أو العناصر التي تم استبعادها، وفي المباريات المقبلة الأمر سيكون الشكل مختلف."

وانتقل للحديث عن رأيه في الأسماء المنتظر استدعائها للمشاركة في أولمبياد طوكيو: "لن أتحدث في هذا الأمر، وسأساند قرار شوقي غريب سواء طلب عناصر فوق السن أو لم يطلب، هو من تأهل وهو الأحق باختيار العناصر، وكل الدعم له."

ويسمح نظام منافسات كرة القدم في الأولمبياد بمشاركة 3 عناصر فوق سن 23 عامًا بالنهائيات، وهو ما يمنح المنتخب الأولمبي حق استدعاء عناصر جديدة في طوكيو 2020.

ثم انتقل للحديث عن إمكانية فتح الاستبدال للأندية المصرية في يناير المقبل: "لن يتم فتح باب الاستبدال في يناير المقبل، والنظام الذي وضع للمسابقة ووافقت عليه كافة الأندية سيتم العمل به حتى نهاية الموسم."

ووضع اتحاد الكرة لائحة موسم 2019-2020 بحيث يكون لكل نادي الحق في قيد 30 لاعبًا واستبدال 5 سواء في موسم الانتقالات الصيفية أو الشتوية.