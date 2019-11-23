القولون العصبى: توصيف القولون سليم عضويا لكنه يتعرض من آنٍ لآخر لنوبات من التوتر والارتباك ينجم عنها خلل فى حركته السلسة التى تشبه حركة الدورة المطئنة. ينال الارتباك من حركة القولون فيسرع فجأة فى حركه بلا مبرر محدثا نوبات من الإسهال أو يبطئ بلا هدف فيعقب نوبة الإسهال نوبة من الإمساك. تتجمع الغازات فى الأمعاء فتنتفخ محدثة ألمًا ضاغطا شديدا قد يشابه آلام الذبحة الصدرية فى عنفها وشدتها.

حيرة مؤلمة ونوبة من الألم والارتباك تتسلط فيها الأمعاء على البدن لكنها فى النهاية زوبعة فى فنجان تنتهى بلا خسائر تذكر.

القولون العصبى تعبير متداول عن خلل فى وظيفة القولون (الأمعاء الغليظة)، لا تعكس أى إصابة بمرض عضوى أو التهاب مزمن كما يظن البعض.

بسبب غير معروف جيدا إلى الآن يتوتر القولون وترتبك حركته فيتقلص بصورة عشوائية سريعة كانت أو بطيئة لينتج عنها نوبات إسهال أو إمساك أو نوبات متعاقبة منهما. ويظل الإنسان يعانى من متاعب ثورة القولون غير المبرر حتى لو أتم إفراغ محتويات أمعائه بالكامل، فإنه يظل يشعر بآلام تقلصات القولون وما يصاحبها من أعراض الانتفاخ وسوء الهضم. وقد يتمادى القولون فى غيّه وثورته فيصاب الإنسان بالإسهال المائى الذى يشبه الإصابة بالكوليرا فى اقترانه بنوبات إسهال عديدة مع ارتفاع درجة الحرارة وهبوط سريع فى الوزن مع أعراض الجفاف والتشنجات العضلية.

< ما هى أسباب القولون العصبى؟

القولون العصبى يصيب أكثر من ٢٠٪ من البشر بنسب متفاوتة فى الأعراض، لكنه يصيب النساء بنسبة تتعدى الثلاثة أضعاف دون الرجال. إلى الآن لم تتضح عوامل محددة تسبب هياج القولون بصورة قاطعة إلا أن هناك بعض العوامل التى تم رصدها لها علاقة بنوبات القولون العصبى.

ــ تناول بعض الأطعمة مثل الذرة والقمح ومنتجات الألبان والبصل والشيكولاتة والشاى والقهوة والفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفى.

ــ التوتر العصبى والقلق: يؤثر التوتر العصبى بشكل ما على العلاقة القائمة بين المخ وأعصاب الجهاز الهضمى، ومنذ تناول الطعام تبدأ انقباضات فى جدار الأمعاء تشجع الأمعاء على التخلص من الفضلات خلال ساعة. أما فى حالة القولون العصبى فإنها تحدث بصورة أسرع، ما ينتج عنه نوبة الإسهال أو لا تحدث فينتج عنها كسل طبيعى للأمعاء الغليظة يقود إلى نوبات الإمساك. وقد يحدث أن تتعاقب نوبات التنبيه بصورة تخل تماما بعمل القولون وتجعل نوبات الإسهال والإمساك تتعاقب. ومعها بالطبع يبدأ تجمع الغازات والشعور بالانتفاخ.

ــ هناك أيضا عوامل تتعلق بحدوث نزلة معوية نتيجة إصابة الأمعاء بميكروب يحرض على بداية الخلل العصبى فى جدار الأمعاء. فى تلك الحالة تتزامن أعراض القولون مع أعراض العدوى ما يزيد من وطأة النوبة.

ــ ارتباط نوبات القولون العصبى بموعد الدورة الشهرية لدى السيدات يشير أيضا لوجود عامل هورمونى محتمل يلعب دورا.

< كيف يمكن تشخيصه؟

القولون العصبى يتم تشخيصه باستبعاد الأمراض العضوية المجتمعة للجهاز الهضمى. فحينما تستبعد نتائج الفحوص المعملية من الأمراض العضوية يكون التشخيص أقرب إلى القولون العصبى.

تشمل الفحوص التى تعاون فى التشخيص عددا من التحاليل للدم والبول والتحليل الميكرسكوبى للبراز والمزرعة لاكتشاف الطفيليات أو البكتيريا. تشمل الفحوص أيضا فحوص الموجات فوق الصوتية أو فحص الجهاز الهضمى بالمنظار.

< هل يمكن ترويض القولون الثائر؟

ــ فهم طبيعة عمل القولون ورصد أى من العوامل التى تساعد وتحرص على توتره وارتباكه هو المدخل الصحيح لتفادى ثورته وتقليل عدد نوبات الإصابة بهجماته.

ــ ملاحظة وتسجيل الأطعمة المرتبطة بحدوث النوبات لتفاديها. فالملاحظ أن تعديل النظام الغذائى يؤدى إلى نتائج ملموسة فى تقليل عدد النوبات.

ــ تصحيح بعض من الخلل الذى يحدث نوبات الإمساك والإسهال يعاون فى التحكم فى المدة التى يعانيها الإنسان.

ــ تناول الردة ونخالة القمح بما فيها من ألياف يفيد كثيرا فى حالات الإسهال.

ــ تناول وجبات صغيرة والتعود على الإخراج فى وقت محدد يوميا يعاون أيضا على تهدئة القولون.

ــ شرب السوائل بكميات كافية لتعويض ما يفقده الجسم فى نوبات الإسهال من أملاح ومعادن وجودها ضرورى لعمليات الجسم الحيوية وسلاسة تركيز الإنسان.

ــ قد يفيد بعض الوسائل البسيطة مثل الراحة فى الفراش واستعمال قرب الماء الساخن على البطن فى تفادى الألم.

ــ التدريب على الاسترخاء ومواجهة الضغوط النفسية وتعلم بعض من مهارات التأمل يفيد كثيرا فى مواجهة آلام نوبات القولون.

ــ العلاج الدوائى لنوبات القولون علاج للعرض لانتفاء المرض لذا فهو علاج للتقلصات بالأدوية التى تناولها، وعلاج للإسهال وما يتبعه من فقد للمياه والأملاح المعدنية. ثم مستحضرات علاج الإمساك والتى غالبا ما تعتمد على تنظيم حركة الأمعاء ومنها المستحضرات الطبيعية للردة والألياف.

أحيانا قد يلجأ الطبيب لوصف المهدئات ومضادات الاكتئاب إذا ما طغى العامل النفسى على الصورة التى يرى الطبيب فيها مريضه. النصيحة الذهبية قد يسديها الحكيم: تعلم أن تتعايش مع قولونك بطريقتك الخاصة فأنت فى هذا الشأن أعلم بنفسك.