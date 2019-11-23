«الدائرة الأولى إرهاب» تستمع لمرافعة الدفاع بـ«خلية الوراق الثانية» و«اقتحام قسم التبين».. و«النقض» تنظر طعن 3 متهمين بـ«فتنة الشيعة»

تشهد أروقة المحاكم، اليوم؛ العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بمواصل، الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المشهورة بـ«خلية الوراق الإرهابية الثانية» المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة.

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبدالحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

وتواصل ذات الدائرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 34 متهما فى قضية «اقتحام قسم التبين».

كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهما فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهما، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وتصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التى يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطرى من مصر.

وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن «محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية (التخابر مع قطر)، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبدالعاطى، و15 سنة لابنة «الصيرفى»، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة «مصر 25» التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليا».

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز طفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية، والمعروفة إعلاميا بـ«خطف طفل الشروق».

وتعود أحداث القضية عندما توجه جد الطفل «سامى هشام فايز» إلى قسم شرطة الشروق للإبلاغ عن اختطاف مجهولين حفيده 7 سنوات، من أمام مسكنه، من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وأجرى الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالى قدره 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.

وتنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من ثلاثة متهمين فى القضية رقم 3117 والمعروفة اعلاميا «بفتنة الشيعة»، على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبه «عمرو يحيى أبو سريع، وسليمان طه سليمانن وصابر إبراهيم السايس»، بالسجن المشدد لمدة 14 عاما فى إعادة إجراءات محاكمتهم لاتهامهم بقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدا فى 23 يونيو عام 2013.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدا، حين توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا حتى الموت.

وتصدر ذات الدائرة، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.