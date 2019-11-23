حكومة كردستان العراق: مستعدون لتسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط

صرح مسوؤل حكومي كردي، اليوم السبت، بأن حكومة إقليم كردستان العراق على استعداد لتسليم شركة تسويق النفط العراقية /سومو/250 ألف برميل يوميا في إطار الموازنة العامة الاتحادية للبلاد لعام 2020.

وقال خالد شواني عضو وفد حكومة اقليم كرستان ، الذي وصل إلى بغداد اليوم :"اجتمعنا اليوم برئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وتم التباحث حول آليات وهيكلة الموازنة العامة الاتحادية، والتزامات حكومة إقليم كردستان في الموازنة".

وأضاف: "سادت الاجتماع أجواء إيجابية وأن حكومة إقليم كردستان مستعدة لتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى شركة/سومو/ توضع إيراداتها في الخزينة العامة لتوزع بشكل عادل على الشعب العراقي".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان أكد مؤخرا أن "موقفنا حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 واضح بشأن الحقوق والالتزامات مع الإقليم، وهو أن تلتزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية /سومو/لكي تتولى تصديره عبر ميناء جيهان التركي، وهو موقفنا الرسمي ولن نتنازل عنه في موازنة عام 2020".

وقال: "طلبنا من وزارة النفط الاتحادية الاستعداد لاستلام 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان ضمن الموازنة العامة للعراق للعام 2020 اعتبارا من مطلع العام المقبل، بعد تفاهمات تمت مع حكومة الإقليم بهذا الاتجاه".

وذكر الوزير العراقي"اذا لم نستلم هذه الكميات من الإقليم سوف يحرم العراق منها، وأن إنتاج حقول الإقليم للشهر الماضي بلغ 440 ألف برميل يوميا".