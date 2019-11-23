رئيس الشقيق الأصغر لحزب ميركل يدعو التحالف المسيحي إلى الوحدة

دعا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الوحدة داخل التحالف في ظل الوضع المضطرب لدى الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويضم التحالف المسيحي الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ويشكل التحالف الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال زودر اليوم السبت أمام المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي في مدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا، إنه يمكن استشعار التدهور المستمر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، موضحا أن فقط الذين يبدون تفاؤلا وشغفا نحو ما هو جديد، سيثيرون حماس المواطنين في ألمانيا.

وأضاف أن العنوان المباشر لتحقيق ذلك يجب أن يكون حزبي التحالف المسيحي، وليس حزب الخضر، على سبيل المثال.

وأشار زودر إلى المؤتمر العام لحزب الخضر الذي انعقد قبل أسبوع، والذي بدا متناغما، موضحا في المقابل أن قرارات الحزب لم تقدم عرضا للناخبين الذين ينتمون للقطاع العريض من الشعب، بل كانت بمثابة برنامج صارم في اتجاه اليسار.

وأشاد زودر بالحزب المسيحي الديمقراطي، مضيفا أن الحزب أظهر خلال مؤتمره العام في لايبتسيج أنه القوى السياسية الأقوى في ألمانيا.

وفي إشارة إلى الخلاف الذي دام سنوات بشأن سياسة الهجرة للمستشارة أنجيلا ميركل، قال زودر إنه يتعهد بعدم تكرار ذلك، موضحا أنه تمكن مع رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب-كارنباور، من وضع التعاون الجديد على المسار السليم، وقال: "نحن عائلة، ونحن أقوياء فقط باتحادنا".

وقالت كرامب-كارنباور في كلمة للترحيب بزودر إن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري تجاوزا اللحظات الصعبة التي مرت على عائلة التحالف في الماضي.