ارتفاع التعاقدات في إطار التعاون الفني في تونس خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي

سجل نسق التعاقدات في إطار التعاون الفني في تونس، ارتفاعا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت بيانات إحصائية للوكالة التونسية للتعاون الفني، نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد المتعاقدين خلال الفترة المرجعية بلغت ألفين و723 متعاقدا، مقابل ألفين و568 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت البيانات الإحصائية إلى أن مجال التربية والتعليم حظي بالنصيب الأكبر من حيث التعاقدات حيث مثل نحو 50% من المجموع العام للتعاقدات يليه مجال الصحة، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من مجموع دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 603 إطارات.

كما أشارت ذات الإحصائيات إلى أن الدول العربية تبقى في صدارة البلدان من حيث مجموع التعاقدات بـ1767 متعاقدا، تليها البلدان الأوروبية بـ554 متعاقدا وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى.