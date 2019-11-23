عباس يؤكد على رفض إعلان واشنطن بشأن دعم الاستيطان الإسرائيلي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، على رفض إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي.

وقال عباس لدى استقباله وفدا من الطائفة المعروفية الدرزية في رام الله إن "ما قاله بومبيو مؤخرا حول الاستيطان، هم يشرعون ما يريدون ويحرمون ما يريدون وكأنهم قدر العالم، لن أقبل، نحن أصحاب حق وصامدون على أرضنا".

وأشار عباس وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى موقف 135 عضوا في الكونجرس الأميركي الرافض لإعلان بومبيو بشأن الاستيطان.

وأكد عباس على استعداد الجانب الفلسطيني القبول بأي قرار من مجلس الأمن الدولي، مضيفا "نحن شعب مظلوم ونريد حقنا، ولا نطالب بأكثر من ذلك، نريد أن نعيش في سلام".

وشدد عباس على التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية ورفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صدر نهاية عام 2017 بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.