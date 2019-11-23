كلوب: صلاح لا يحتاج للعمليات الجراحية

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح، لاعب فريقه لا يحتاج لأية عمليات جراحية بشأن إصابته في الكاحل والتي تمنعه عن خوض العديد من المباريات.

وقال كلوب في تصريحات لموقع أنفيلد :"لا، هو ليس بحاجة لجراحة، الأمر بدأ أمام ليستر سيتي، ثم بدأ في التحسن، لكن الأمر عاد من جديد أمام مانشستر سيتي."

وتابع: "هو ليس بالشيء الخطير، لكن على المدى القصير يجب التعامل مع الأمر بشكل جيد، المباريات متقاربة، سوف نرى، لقد تدرب بشكل كامل مساء الخميس، لكن علينا أن نرى كيف سيكون الأمر مستقبلًا."

وكان الألماني كلوب قد رفض الإفصاح عن جاهزية محمد صلاح للمشاركة في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، مُشيرًا إلى أن الأخير مازال يعاني من بعض الآلام في كاحل القدم.