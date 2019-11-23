الإمارات: القمة الخليجية المقبلة ستعقد فى الرياض

أعلن وزير الخارجية الإماراتى، الشيخ عبد الله بن زايد، أمس، أن القمة الخليجية ستنعقد في الرياض وليس أبوظبي.

وبسؤاله عما إذا كانت الإمارات ستستضيف القمة الخليجية، وقال الشيخ عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفي فى واشنطن: "القمة ستعقد في السعودية مثل العام الماضي".

وأكد وزير الخارجية البحرينية، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، احتضان السعودية للقمة الخليجية المرتقبة. قائلا: "ننتظر أن تعلن السعودية خلال الأيام القادمة عن موعد قمة مجلس التعاون الخليجي، وهذه خطوة طيبة"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

واستضافت السعودية القمة الخليجية السابقة، في 9 ديسمبر 2018، بدلا من سلطنة عمان، التي اعتذرت عن الاستضافة.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية، قد ذكرت أن اتصالات تجري حاليا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة، مرجحة أن تعقد في السعودية قبل منتصف الشهر القادم.