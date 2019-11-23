المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم ما يسمى الجيش الوطني الليبي، فرض "حظر جوي" فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها، مرجعا ذلك إلى تقدم قوات الجيش نحو العاصمة الليبية، حسبما أفاد موقع بوابة الوسط الليبية.

وأوضح في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أنه تم استثناء مطار معيتيقة من الحظر "نظرا لأنه يتم الحاجة إليه إنسانيا"، مطالبا مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمسافرين الالتزام بفرض الحظر.

وأكد أنه سيمنع الطيران منعا باتا في المنطقة إلا بالتنسيق المسبق مع القيادة العامة للجيش، مشيرا إلى أن منطقة الحظر الجوي تمتد من مدينة سرت وسط ليبيا، حتى مدينة زوارة بأقصى الغرب.