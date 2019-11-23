أعداد الطيور النافقة بسبب المخلفات البلاستيكية تتجاوز ما كان معتقدا بجزيرة هلجولاند الألمانية

ذكرت السلطات الألمانية أن عدد الطيور النافقة فوق صخور جزيرة هلجولاند الألمانية يفوق بكثير العدد الذي كان معتقدا من قبل بسبب المخلفات البلاستيكية، خاصة طائر الأطيش الشمالي كبير الحجم وطائر المور الشائع.

وقال إلمار بالستيدت المشرف على حماية الطيور بجمعية يوردساند في جزيرة هلجولاند شمال غربي ألمانيا إن الطيور تتورط في الدخول إلى أنشوطات بلاستيكية ولا تستطيع تحرير أنفسها منها.

أضاف بالستيدت أنه يدرس منذ بداية العام تأثير حجم التلوث بالبلاستيك على مستعمرات طيور الجزيرة.

وقال مبينا إنه كان من المعتقد أن عدد طيور الأطيش الشمالي التي تعلق كل عام في المخلفات البلاستيكية وتموت تصل إلى ما بين 30 و 40 طائرا، مستدركا: "لكنني أحصيت حتى الآن أكثر من مائة طائر هذا العام".

وأوضح بالستيدت أن طيور المور الشائع النافقة تزيد أيضا عما كان معتقدا، إلا أن الفارق ليس كبيرا كما في حالة طيور الأطيش الشمالي، التي لم يتعد عدد النافق منها هذا العام حوالي 40 طائرا.

تستخدم طيور الأطيش الشمالي - وهو طائر يسكن عادة أعالي البحار ولا يقيم أعشاشا داخل ألمانيا إلا في هلجولاند - بصورة عامة تقريبا المخلفات البلاستيكية في بناء أعشاشها.

وهذا المسلك يجلب المخاطر لها وللأنواع الأخرى من الطيور كذلك، كما في حالة طيور المور التي تبني أعشاشها بالقرب من طيور الأطيش الشمالي.