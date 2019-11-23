مدبولي: مصر مرت بظروف استثنائية مهدت الطريق للقطاع الخاص للاستثمارات اللازمة



مدبولي: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات



شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في الجلسة النقاشية الموسعة تحت عنوان "تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص"، إلى جانب الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزراء من بريطانيا، ونيجيريا، وممثلى عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019.

وردا على سؤال بشأن مدى جاهزية مصر لاستغلال امكانات القطاع الخاص، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، أشار مدبولي، إلى أن مصر مرت على مدار السنوات الخمس الماضية بظروف استثنائية كان يتوجب معها تحمل الدولة العبء الأكبر في القيام بمشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، كانت تفوق إمكانات القطاع الخاص، وهذه المشروعات هي التي مهدت البيئة المناسبة، والتي يعتمد عليها القطاع الخاص في استثماراته الحالية والمستقبلية، حيث مهدت الطريق للقطاع الخاص للقيام بالاستثمارات اللازمة.

وقال إن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل للشباب سواء من خلال المشروعات القومية التى وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية، وكذا فرص عمل من خلال توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أثمر عن تخفيض معدل البطالة بمعدلات غير مسبوقة.

وأضاف أن القطاع الخاص بدأ منذ فترة بالفعل فى الإسهام الفعال في النشاط الاقتصادي، من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP، وأيضا من خلال مشروعات مهمة أخرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى الجهود التي قامت بها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، بما في ذلك توفير البنية التحتية، ووضع الإطار التشريعي الذي يشجع المستثمرين، ويقدم لهم الحوافز، ويضمن لهم كل الضمانات الممكنة.

وأكدت أن مصر قد تبنت أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاستثمار، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما كان له أثر إيجابي على وضع الاستثمار في مصر.

وردا على سؤال بشأن ما قامت به الحكومة لتقديم ضمانات للمستثمرين ضد مخاطر الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وفرت ضمانات وتيسيرات لتحويل العملة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات استثمارية شفافة ومعلنة، وقوانين تضمن حقوق المستثمر.

وحول مستقبل التعاون مع أفريقيا، أشار مدبولي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تمثل قاطرة لتعزيز التبادل التجاري، وستكون محركا أساسيا للتنمية والتعاون بين الدول الأفريقية، لا سيما وأن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا يتجاوز 10% من حجم تجارتها مع العالم الخارجي.

وأكد أن هناك تحديات لا تزال موجودة، وأهمها ضعف البنية التحتية وخطوط الاتصال بين الدول الأفريقية، ومن ثم فإن مصر تُولِي هذا الموضوع اهتماما بالغا، ويتم دراسة عدة مقترحات لإقامة مشروعات نقل ومواصلات في مجال السكك الحديدية والنقل البحري، بالإضافة إلى المشروع الطموح للربط الكهربي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وردا على سؤال حول ما تقوم به مصر لإدماج الشباب في جهود التنمية وصناعة المستقبل، أشار مدبولي، إلى أن مصر تهتم للغاية بملف إشراك الشباب في جهود التنمية وإعداد الكوادر المؤهلة للقيادة، لاسيما وأن 60 %؜ من سكان مصر ينتمون لفئة الشباب.