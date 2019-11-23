الاستخبارات الروسية: الولايات المتحدة متورطة بالأزمة السياسية في بوليفيا

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين اليوم السبت، أن الولايات المتحدة متورطة بالأزمة السياسية في بوليفيا.

وردا على سؤال لوكالة أنباء "سبوتنيك" حول ما إذا كان من الممكن الحديث عن تورط الولايات المتحدة في الأزمة البوليفية، قال ناريشكين: "نعم هم مشاركون". وأضاف :"أنه على قناعة بأن الوضع في بوليفيا لن يتم حله قريبا"، مشيرا إلى أن هذا الوضع سوف يتأرجح لفترة طويلة.

وأشار مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن الأميركيين يحتاجون إلى أزمة لتحويل التوجه السياسي في بوليفيا.

وانزلقت بوليفيا مؤخرا في أتون أزمة سياسية عميقة بعد استقالة الرئيس إيفو موارليس وتولي الرئيسة المؤقتة جانين أنييز مقاليد الحكم، حيث تشهد البلاد ترديا للوضع الاقتصادي، وأغلقت الكثير من الأسواق والمحلات في العاصمة لاباز بسبب نقص المواد الأساسية والوقود.

ويشار إلى أن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس قد أعلن الإسبوع الماضي استقالته بعد موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ انتخابه في 20 أكتوبر الماضي لولاية رابعة وهو ما رفضه خصومه حيث قالوا إن الانتخابات مزورة.

وتولت جيانين آنيز النائبة الثانية لرئيس البرلمان البوليفي صلاحياتها كرئيسة مؤقتة للبلاد.