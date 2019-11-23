قطار يدهس بائع خضروات أثناء عبوره مزلقان أبو عميرة بالشرقية



لفظ بائع خضروات، أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان "أبو عميرة" التابع لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية.

استقبل مستشفى "الزقازيق" الجامعي، المدعو (العرباوي.م.ال - 70 سنة)، بائع خضروات، مُقيم بقرية "الحريري" التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، جثة هامدة، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار 570 أثناء عبوره من مزلقان "أبو عميرة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وتبين عبور المتوفي للمزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاه، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 6953 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.