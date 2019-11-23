أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت مساء اليوم /السبت/، من رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ اطمأن خلاله على حالة الأمير الصحية.

كما استعرض الجانبان- خلال الاتصال الهاتفي- العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعرب أمير الكويت عن بالغ شكره لرئيس مجلس الوزراء العراقي، لما عنه من طيب المشاعر، وعلى هذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، راجيا له الصحة والعافية وللعراق وشعبها كل الرقي والازدهار.