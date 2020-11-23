محمد شاهين يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن المطرب الشاب محمد شاهين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب شاهين عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلا: " الحمدلله والشكر لله إيجابي كورونا.. أنا أسف لأي حد شوفته الفترة اللي فاتت ياريت الكل يخلي باله وياخد حذره ويعمل المسحة".