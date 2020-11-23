«اتصالات لاسلكية» تقود الهلال فنيا في ديربي الرياض

ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي الهلال ستوفر وسائل اتصال لاسلكية بين الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني ومساعده كريستيانو بانشي الذي سيقود الفريق من أرض الملعب خلال مواجهة (ديربي الرياض) أمام النصر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وأوضحت صحيفة "الرياض" السعودية، أن بانشي سيقود الهلال فنيا في المباراة، بدلا من لوشيسكو والذي سيغيب عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضافت أن بانشي قاد تدريبات الهلال خلال الاسبوع الجاري استعدادا للمباراة، كما أنه ركز خلال التدريب الأخير على تطبيق التكتيك الذي ينوي اللعب به أمام النصر.

وتابعت الصحيفة السعودية أن بانشي / 45 عاما/ والذي سبق له اللعب لفريق روما الإيطالي، كان قد عمل مع لوشيسكو ضمن الجهاز الفني لفريق باوك اليوناني الموسم قبل الماضي، حيث توج بلقبي الدوري والكأس في اليونان.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما يحتل النصر المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط.