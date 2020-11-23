وزير النقل: الانتهاء من توسعة وتطوير الطريق الدائري دون عوائق بنهاية ديسمبر

الوزير: كل مواطن من حقه يتابعنا ومستعد إن حد يجي يسألني عن الخطط ويقولي إنت جبت الفلوس منين





قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك تأخيرًا في المخطط الزمني لإنهاء توسعة الطريق الدائري، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر التوجيه للوزارة شهر يناير من هذا للعام.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «الرئيس يريد إنهاء الموضوعات في وقتها والتغلب على كل العوائق»، لافتًا إلى إنجاز التوسعة لما هو متاح دون عوائق من كابلات الكهرباء ومواسير المياه وكابل الإنترنت، في أقرب وقت.

وأشار إلى أن توسعة الدائري تشمل تنفيذ طريق خدمة لحركة المواطنين من الشوارع الجانبية، متابعًا أنه سيتم الانتهاء من توسعة المناطق دون عوائق بالدائري بنهاية شهر 12.

ولفت وزير النقل إلى نهاية الأعمال لآخر جزء من الطريق الدائري بحلول ديسمبر لعام 2021، معلقًا: «الأمر ليس سهلًا، ومقتنعون أننا نبذل قصارى جهدنا ونعمل اللي عملينا ونعمل ليل نهار».

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابعان عمل الوزارة يوميًا، مضيفًا: «كل مواطن من حقه يتابعنا ومستعد إن حد يجي يسألني عن الخطط ويقولي إنت جبت الفلوس منين».