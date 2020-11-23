طائرة خفيفة تهبط اضطراريا على طريق سريع مزدحم في ماليزيا

كان من الممكن التماس العذر لسائقي السيارات الماليزيين إذا اعتقدوا أنهم انحرفوا عن مسارهم إلى مدرج مطار، بعد أن هبطت طائرة صغيرة على طريق سريع مزدحم في جنوب البلاد.

وقالت هيئة الطيران المدني الماليزية: "اضطرت طائرة خفيفة من طراز "بيتشكرافت 35 بونانزا" للهبوط اضطراريا على طريق سريع بالقرب من بلدة سيدناك، على بعد 50 كيلومترا تقريبا شمال المعبر الحدودي الرئيسي بين ماليزيا وسنغافورة، "بسبب مشاكل فنية".

وأفادت هيئة الطيران المدني بأن أحد الطيارين الاثنين على متن الطائرة سعى في وقت سابق للهبوط اضطراريا في مطار قريب بينما كان في طريقه من سنغافورة إلى ملقا، والتي كانت قبل جائحة كورونا نقطة جذب سياحي على الساحل الجنوبي لماليزيا.

وأضافت هيئة الطيران المدني إلى أن الطيارين "في حالة مستقرة حسبما ورد في التقارير بشأنهما".

وأظهرت تقارير إخبارية تلفزيونية في ماليزيا أن الشرطة وطاقم الإطفاء يساعدون في نقل الطائرة إلى الكتف الصلب على جانب الطريق السريع - "إلى موقع لا يعيق حركة المرور"، وفقا لهيئة الطيران المدني.