مكاسب محدودة للبورصة اليوم

ارتفعت البورصة المصرية اليوم الإثنين، وكسب المؤشر الرئيسي اي جي اكس ٣٠ بنسبة محدودة لم تتجاوز ٠،٢٥٪ ووصل إلى ١٠٨٨٥ نقطة.

وعربيا، ارتفعت كل المؤشرات الرئيسية، وصعد دبي بنسبة ١،٣٪ والسعودية ٠،٢٣٪ والكويت العام ٠،٦٣٪ وأبوظبي ٠،٨٪.

وعالميا قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين عند الفتح، إذ حفزت تطورات مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19 تكهنات بتعاف اقتصادي أسرع في أنحاء العالم، حتى في ظل ارتفاع معدلات الإصابة مما يضفي ضبابية على الآفاق في الأمد القصير.

وقالت أسترازينيكا إن فعالية لقاحها لكوفيد-19 الذي تطوره مع جامعة أوكسفورد قد تبلغ نحو 90 بالمئة. لكن أسهم الشركة انخفضت واحدا بالمئة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة وبلغ مستوى جديدا مرتفعا سجله في أواخر فبراير الماضي، فيما قاد قطاعا الطاقة والبنوك المكاسب المبكرة.

وسجل المؤشر القياسي ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب يوم الجمعة عقب تطورات إيجابية بشأن لقاح لكوفيد-19 في الآونة الأخيرة.

وقفز سهم بنك كريدي أجريكول الفرنسي 3.9 بالمئة بعد أن دشنت وحدته الإيطالية عرضا لشراء البنك الإيطالي كريديتو فالتلينيس.

وكانت بورصة اليابان أغلقت أبوابها اليوم بسبب إجازة رسمية.